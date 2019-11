Centre Pompidou Metz : Parisi wird neue Chefin des Metzer Centre Pompidou

Metz Offenbar steht die neue Leiterin des Centre Pompidou in Metz jetzt fest. Laut französischen Medienberichten wird Chiara Parisi neue Direktorin der Kunsthalle.

Derzeit ist Parisi, eine gebürtige Römerin, noch in ihrer Heimatstadt in der Villa Medici beschäftigt, die auch die Académie de France (vergleichbar der deutschen Kultureinrichtung Villa Massimo). Chiara Parisi, Jahrgang 1970, war vor ihrer Tätigkeit in Rom unter anderem für das Kulturprogramm der staatlichen Münzprägeanstalt in Paris verantwortlich. Davor leitete sie das Centre international d’art et du paysage in Vassivière (bei Limoges). Die neue Direktorin hat also, anders als ihre beiden Vorgänger Laurent Le Bon und Emma Lavigne, keine Station am staatlichen Kunstzentrum Centre Pompidou in Paris hinter sich. Die Metzer Dependance zählte bereits knapp anderthalb Jahre nach ihrer Eröffnung 2010 eine Million Besucher und gehört heute zu den größten Attraktionen der lothringischen Stadt.