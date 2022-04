Interview mit Heike Rebecca Nickl : Chef muss psychische Gesundheit der Beschäftigten schützen

In vielen Firmen und Betrieben herrscht Personalmangel. Das belastet eine große Zahl von Beschäftigten psychisch. Kommen noch Druck und sogar Mobbing dazu, kann es zu psychischen Erkrankungen kommen.

Saarbrücken Auch Personalmangel kann das Betriebsklima ruinieren, sagt die Referentin für Arbeitsschutz und Arbeitsorganisation bei der Arbeitskammer des Saarlandes

Arbeitgeber und Vorgesetzte sind gesetzlich verpflichtet, sich nicht nur um die Sicherheit, sondern auch um die psychische Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu kümmern.

NICKL Diese Pflicht gilt sogar schon seit 25 Jahren. Das Arbeitsschutzgesetz von 1996 schreibt eine regelmäßige Gefährdungsbeurteilung sowohl der Sicherheit als auch der Gesundheit der Mitarbeiter vor. Die darauf basierende Handlungsanleitung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin von 1997 führt bereits Belastungsfaktoren für die psychische Gesundheit auf. Am ehesten haben Beschäftigte vielleicht schon erlebt, dass Vorgesetzte oder Experten alle drei, vier Jahre an den Arbeitsplätzen überprüfen, ob zum Beispiel von Elektrogeräten eine Gefahr ausgeht, ob es Stolperfallen gibt, ob Bürostühle und Schreibtische ergonomisch sind, ob von Maschinen belastende Vibrationen ausgehen oder ob körperlich anstrengende Tätigkeit wie zum Beispiel Kistenheben im Lager eine physische Gefährdung mit sich bringen.

Ist denn allgemein bekannt, dass regelmäßig auch geprüft werden muss, ob die psychische Gesundheit der Mitarbeiter gefährdet ist?

NICKL Meines Wissens nicht. Die meisten Vorgesetzten und Mitarbeiter haben wohl noch nie davon gehört. Dabei gibt es am Arbeitsplatz viele Faktoren, die sich auf die Psyche auswirken, zum Beispiel zu lange Arbeitszeiten, zu kurze Pausen oder zu kurze Ruhezeiten. Die Arbeitsintensität ist durchweg stark angestiegen, in vielen Bereichen herrscht oft schon seit vielen Jahren Personalmangel. Das belastet die Kollegen in besonders hohem Maße. Auch die viel gepriesene Digitalisierung ist nicht automatisch eine Erleichterung. Oft werden in kurzen Abständen neue Programme und Systeme eingeführt, was immer wieder eine Einarbeitung erfordert. Das löst auch Stress aus.

Wie merkt man denn selbst, ob man psychisch überlastet ist?

NICKL Ein erster klarer Hinweis ist schlechter Schlaf, weil einem ständig Gedanken durch den Kopf kreisen, ob man den beruflichen und privaten Anforderungen noch gewachsen ist, zudem die Unfähigkeit, beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Arbeit auch gedanklich hinter sich zu lassen, des Weiteren Verdauungsstörungen, Schweißausbrüche, Herzrasen und Stimmungsschwankungen.

Können private Probleme das Problem verschärfen?

NICKL Natürlich, und es sind vor allem Frauen, die durch familiäre Aufgaben wie Kinderbetreuung, Waschen, Putzen oder Kochen höher belastet sind. Frauen leisten pro Tag im Schnitt 260 Minuten unbezahlte Arbeit, Männer 108 Minuten. Ein Mann, der krank ist, kommt heim und legt sich ins Bett. Eine erkrankte Frau räumt erst noch auf, kocht oder wäscht. Ich habe jedoch den Eindruck, dass Frauen der jüngeren Generationen mittlerweile von ihren Partnern mehr einfordern.

Wie können denn Vorgesetzte die psychische Gesundheit ihrer Mitarbeiter beurteilen?

NICKL Gute Vorgesetzte können abschätzen, was ihre Mitarbeiter können und was ihnen zuzumuten ist. Sie wissen, wie viel Zeit die Erledigung der Arbeitsaufgaben benötigt und dass die Beschäftigten zum Ende der Schicht hin nicht genauso fit sind wie am Anfang. Vorgesetzte sollten auch über das Arbeitsklima im Büro oder Betrieb Bescheid wissen. Sie müssen nicht ins Detail gehen, sollten aber schon den Überblick haben.

Es wäre schön, wenn alle Vorgesetzte solche Kompetenzen hätten, oder?

NICKL Es gibt zu viele Vorgesetzte, die nicht in der Lage sind, ihre Führungsverantwortung wahrzunehmen. Andere wissen nicht, wie man es macht. Oft weiß der Chef nicht, was er überhaupt haben will. Fehlende Führungskompetenz belastet jedoch viele Mitarbeiter psychisch. Ich plädiere daher dafür, dass Führungskräfte, bevor sie ihre Aufgabe wahrnehmen, hinsichtlich ihrer Führungsverantwortung geschult werden. Regelmäßige Fortbildungen in guter Führung sollten verpflichtend sein. Darum müsste sich jeder Firmeninhaber, Geschäftsführer oder Behördenleiter persönlich kümmern.

Was gefährdet denn das Betriebsklima am meisten?

NICKL Da kann ich eine lange Liste vortragen. Ein weit verbreitetes Problem ist immer noch Mobbing. Mittlerweile ist mit Mobbing das seelische Schikanieren durch einzelne Kollegen gemeint, wenn der Chef mobbt, redet man von Bossing, und wenn eine Gruppe mobbt, heißt das Bullying. Mir kommen immer wieder Fälle von Altersdiskriminierung am Arbeitsplatz zu Ohren. Besonders Frauen sind davon betroffen. Man traut ihnen bestimmte Tätigkeiten einfach nicht mehr zu oder schließt sie von Fortbildungen aus. Auch sexuelle Belästigung ist immer noch ein großes Problem. Es gibt Frauen, die berichten, dass sie nach ihrer Schwangerschaft, nicht mehr an ihren alten Arbeitsplatz zurückkommen dürfen. Das ist ein gar nicht so seltenes Beispiel für Bossing.

Treten Mobbing, Bullying und Bossing in bestimmten Bereichen der Arbeitswelt besonders häufig auf?

NICKL Das gibt es nach wie vor in allen Branchen und Berufszweigen, in Büros, Betrieben, Krankenhäusern und auch bei der Polizei. Deshalb ist es wichtig, dass die Vorgesetzten auch im Auge haben, ob sich die Mitarbeiter untereinander verstehen, und sie sollten aufmerksam werden, wenn sich Beschäftigte zurückziehen, nicht mehr in der Kaffeeküche erscheinen, weniger Leistung erbringen oder öfter krankgeschrieben sind. In solchen Fällen sollten Vorgesetzte nachfragen, sich auch in einem persönlichen Gespräch die Probleme anhören und den Betroffenen entgegenkommen. Dazu gehört auch, dass Kollegen oder Gruppen, die mobben, verwarnt werden.

Was können Betroffene denn machen, wenn der Vorgesetzte sich um das Problem nicht kümmert?

NICKL Zunächst stehen Betroffene vor dem Problem, überhaupt nachweisen zu können, dass sie gemobbt werden, denn meist werden perfide, subtile Methoden angewandt. Wer andere mobbt – der typische Mobber ist übrigens männlich und 40 Jahre alt –, kommt oft mit seiner Umwelt nicht klar. Doch auch Menschen mit hohem Selbstwertgefühl mobben andere. Wenn Mobbing nachweisbar ist und der Vorgesetzte nichts unternimmt, kann man zumindest in größeren Firmen zum Betriebsrat oder auch zur Betriebsärztin oder zum Betriebsarzt gehen. Werden solche Probleme an die Arbeitskammer herangetragen, prüfen wir, ob es Sinn ergibt, sich an das Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz als zuständige Aufsichtsbehörde zu wenden und stellen auf Wunsch den Kontakt her (Arbeits- und Sozialrechtsberatung der Arbeitskammer: 0681/40 05-111).

Und wenn der Chef selbst mobbt?