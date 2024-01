„Mit Floskeln wie Wumms, oder Deutschland-Tempo ist es nicht getan“ Chef des Beamtenbundes: Das muss sich im Öffentlichen Dienst endlich ändern

1,3 Millionen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes gehen in den nächsten zehn Jahren in Ruhestand. Wo soll der Nachwuchs herkommen? Dazu äußert sich der Bundesvorsitzende des Deutschen Beamtenbundes (DBB), Ulrich Silberbach, den die CDU-Landtagsfraktion bei ihrem jährlichen Empfang für Betriebs- und Personalräte am Montag mit dem Nikolaus-Warken-Preis auszeichnete. Mit dem Preis, der an einen der Begründer der Gewerkschaftsbewegung an der Saar erinnert, ehrt die Fraktion Menschen für ihr Engagement in der Vertretung von Arbeitnehmerinteressen.