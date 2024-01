Interview Sebastian Spottke „Die Marienhaus-Klinik könnte ganz Neunkirchen versorgen“

SPOTTKE Ja, wir haben die Leistungsfähigkeit unseres Marienhaus-Klinikums in Neunkirchen in den vergangenen Jahren deutlich gesteigert. Unser Krankenhaus, das gerade mal fünf Kilometer vom Diakonie-Klinikum entfernt liegt, wäre in der Lage, Neunkirchen und auch das Umland in den angebotenen Disziplinen allein zu versorgen. Doch das ist politisch offenbar derzeit nicht gewollt. Wir sind uns sicher, dass gemeinsame Gespräche von Trägern und Politik in dieser Zeit zwingend erforderlich sind. Wir planen, die Innere Medizin und Chirurgie in Neunkirchen auszubauen und würden bei Bedarf auch andere Bereiche erweitern. Dies verbunden mit entsprechenden baulichen Maßnahmen.