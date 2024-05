Bildungsungerechtigkeit in Deutschland und im Saarland Herkunft und Geldbeutel entscheiden weiter Schulkarrieren

Schaut man sich die saarländischen Ergebnisse an, so hat sich das Bildungsministerium zwar berechtigtermaßen selbst auf die Schulter geklopft, als es in seiner PR-Meldung am Montag (leicht übertrieben) schrieb, dass das Saarland „bei der Bildungsgerechtigkeit bundesweit ganz weit vorne“ liege. Allerdings heißt dies nicht, dass nicht noch viel zu tun bleibt. Entsprechend heißt es in der Studie denn auch: „Es gibt kein Bundesland, das auch nur annähernd gleiche Bildungschancen für alle Kinder erzielt.“ Was nicht heißt, dass es nicht beträchtliche Unterschiede zwischen den 16 Ländern gibt – insoweit ist das gute saarländische Abschneiden auch nicht geringzuschätzen. So ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein aus schwierigeren Verhältnissen kommendes Kind aufs Gymnasium geht, in Berlin (Spitzenreiter vor Brandenburg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland) immerhin mehr als 40 Prozent höher als bei Schlusslicht Bayern.