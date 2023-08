CDU-Wahlwerbung Wer ist bloß Stefan Toskani? Namens-Fauxpas von Illinger CDU-Bürgermeisterkandidat

Wüsste man nicht, dass Andreas Hübgen in derselben Partei ist wie sein angekündigter „Besuch“ auf dem Spielplatz am Börrchen in Illingen – ein Besucher namens „Stefan Toskani“, wie wir einer Illinger Wurfsendung entnehmen – , fiele es leichter, den Fauxpas wegzuwischen. Trifft doch, wer diesen Namen bei Google eingibt, etwa auf Einträge in der Berliner „taz“ und im katholischen Trierer Bischofsblatt „Paulinus“, die allerdings zweifelsfrei den heutigen CDU-Landesvorsitzenden Stephan Toscani zum Gegenstand haben.