Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule ab 2026 CDU: Saar-Kommunen brauchen mehr Geld für Ganztagsbetreuung

Die saarländischen Kommunen stehen erneut vor einer riesigen Aufgabe – und wissen nicht, wie diese gestemmt werden soll. Das sagt zumindest die saarländische CDU. Worum geht es? Ab 2026 haben Grundschulkinder einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Schule. Das haben Bundestag und Bundesrat 2021 im so genannten Ganztagsförderungsgesetz beschlossen. Mit diesem Gesetz will die Bundesregierung eine Lücke in der Kinderbetreuung schließen, die für viele Familien wieder aufklafft, wenn die Kinder eingeschult werden. Ab August 2026 sollen zunächst alle Grundschulkinder der ersten Klassenstufe einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung erhalten. Der Anspruch wird in den Folgejahren bis 2029 um je eine Klassenstufe ausgeweitet, so das Bundesfamilienministerium. Der Bundesregierung geht es beim Gesetz um Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Chancengleichheit bei der Bildung. Bei den Kommunen als Träger der Grundschulen sorgt das Gesetz jedoch für Stirnrunzeln.