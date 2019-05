Europawahl 2019 : CDU-Parteichefin AKK feiert Sieg auf EU-Ebene und in Bremen

CDU-Parteichefin AKK feiert Sieg auf EU-Ebene und in Bremen

Berlin Nach 73 Jahren rechnet sie auch mit Regierungswechsel in Bremen.

Die CDU-Bundeschefin Annegret Kramp-Karrenbauer zur EU-Wahl: Ziel war es, mit Abstand stärkste Kraft zu werden. „Wir haben dieses Ziel heute erreicht." Außerdem geht die Saarländerin vor ihren Anhängern in einer ersten Rede nach Hochrechnungen kurz nach 18 Uhr von einem Regierungswechsel in Bremen aus. Dort verlor die SPD erheblich, die seit Ende des Zweiten Weltkriegs in der Regierungsverantwortung der Bürgerschaft war.