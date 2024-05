Verbrennerverbot in EU ab 2035 – Pro & Contra Die CDU-Kampagne gegen das Verbrenner-Aus ist wirtschaftspolitischer Wahnsinn

Die Forderung ist aber auch wirtschaftspolitischer Wahnsinn. Der globale Markt hat längst entschieden: Elektromobilität gehört die Zukunft, jede weitere Verzögerung bremst die notwendige Transformation der deutschen Auto-Industrie. Die exportiert aktuell 75 Prozent ihrer Produkte – auch in Länder, die bereits selbst ein Verbrenner-Aus in naher Zukunft planen. Die werden ganz sicher nicht davon abrücken, nur weil eine deutsche Partei das so will.