Reformprozess nach Wahlniederlagen : „Wir sind wieder da!“: Wie die CDU Saar sich nach dem Machtverlust neu erfinden will

Carolin Mathieu leitet gemeinsam mit Nadine Schön den Reform- und Strukturprozess der CDU Saar. Foto: BeckerBredel

Ensdorf Die CDU im Saarland hat in den kommenden Monaten viel vor, um nach schweren Niederlagen wieder auf Kurs zu kommen. Eine „echte Mitmachpartei“ will man werden. Was bedeutet das?