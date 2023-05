Antibiotika und Fiebermittel fehlen CDU-Fraktion schlägt Lager gegen Mangel von Medikamenten vor - SPD und AfD sind dagegen

Um dem anhaltenden Mangel an Arzneimitteln entgegenzuwirken, fordert die CDU-Fraktion ein „medizinisches Umschlagslager“ im Saarland einzurichten. Es fehle vor allem an Antibiotika und Fiebersäften für Kinder. Die Lage spitze sich immer mehr zu, so Alwin Theobald, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion.