Aprilscherz oder Protest? Unbekannte kapern CDU-Einträge im Internet und gendern – auch Saar-Verbände betroffen

Saarbrücken/Berlin · Mit dem Start des Gender-Verbots in Ämtern sowie an Schulen und Universitäten in Bayern tauchten am Ostermontag zahlreiche Adressen der CDU in weiblicher Variante im Internet auf. Auch Einträge der Union im Saarland sind betroffen. Wie die Partei in Saarbrücken darauf reagiert.

01.04.2024 , 15:19 Uhr

Auch die CDU im Saarland hat es erwischt: Der Namen der regionalen Gliederungen wurden unbefugt geändert. Foto: Google/Google Maps/Screenshot: Matthias Zimmermann (hgn)