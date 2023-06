Französisches Atomkraftwerk Block 4 in Cattenom abgeschaltet – drei von vier Kraftwerksblöcken derzeit außer Betrieb

Laut EDF hätten erste Untersuchungen ergeben, dass ein Fehler im Bereich des Haupttransformators des Reaktorblocks vorliegt. Das Gerät wird nach Betreiberangaben eingesetzt, um den vom Kraftwerksgenerator erzeugten Strom in Hochspannung umzuwandeln, damit diese ins Hochspannungsnetz eingespeist werden kann. Die EDF-Mitarbeiter in Cattenom arbeiten laut des staatlichen Energieunternehmens weiter an der Fehlerdiagnose. Demnach sei durch den Vorfall die Sicherheit des Kraftwerkes, des Personals oder der Umwelt nicht gefährdet.