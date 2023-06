Französisches Atomkraftwerk Block 4 in Cattenom ist wieder angeschaltet

Update | Cattenom · Der Block 4 des französischen Kernkraftwerk Cattenom an der saarländischen Grenze ist am Sonntag wieder angeschaltet worden. Eine Turbine im nichtnuklearen Teil des Kraftwerkes hatte sich in der vergangenen Woche abgeschaltet.

12.06.2023, 15:55 Uhr

Foto: dpa/epa Karaba