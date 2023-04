Rund 6300 Menschen können profitieren Caritas Trägergesellschaft Saarbrücken bezuschusst Deutschlandticket für Mitarbeitende

Der Gesundheits- und Sozialsektor in Deutschland sei mitverantwortlich für die globale Erwärmung. Er sei für etwa fünf Prozent des gesamten Treibhausgas-Ausstoßes in der Bundesrepublik verantwortlich. „Wir wollen den Klimaschutz im Gesundheitssektor aktiv voranbringen. Dafür bringen wir schon heute einiges auf den Weg. Die Unterstützung des Deutschlandtickets ist hier ein wichtiger Baustein“, so Funk weiter.