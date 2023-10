Regionaler Leitartikel Probleme durch Cannabis-Konsum werden verharmlost

Mitte August hat das Bundeskabinett den Gesetzentwurf zur Legalisierung von Cannabis-Konsum beschlossen. Wann das Gesetz in Kraft tritt, hängt davon ab, wie schnell es der Bundestag verabschiedet. Die Politik will mit der Legalisierung den unkontrollierten Handel über den Schwarzmarkt eindämmen. Ob das der richtige Weg ist? Ein Blick über den Tellerrand könnte helfen. So hat das Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung in Hamburg untersucht, wie sich die Legalisierung von Cannabis in anderen Ländern ausgewirkt hat. Das Fazit: Der legale Markt muss von den Behörden dauerhaft reguliert werden. Ansonsten besteht das Risiko, dass durch eine Kommerzialisierung des Marktes der Cannabis-Konsum bei Erwachsenen generell und langfristig auch bei Jugendlichen ansteigt.