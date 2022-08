Serie: Cannabis im Saarland – Teil 1 : Ein Arzt spricht über die Tücken von Cannabis auf Rezept, bekifftes Autofahren und fehlgeleitete Kollegen

Professor Sven Gottschling vom Uniklinikum in Homburg Foto: Uniklinikum Homburg

Homburg In einer Serie blicken wir auf den Cannabis-Markt im Saarland. Im ersten Teil spricht Professor Sven Gottschling, Chefarzt am Zentrum für Palliativmedizin am Uniklinikum in Homburg, im Interview über Cannabis als Medikament, die Auswirkungen im Straßenverkehr und fehlgeleitete Arzt-Kollegen.