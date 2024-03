Bis auf die Legalisierung ein absoluter Murks Cannabisgesetz: Willkommen im Irrsinn

Stellen Sie sich vor: 1. April 2024, 22 Uhr, Nauwieser Viertel, Saarbrücken. Vor einer Kneipe zündet sich ein Kiffer genüsslich einen Joint an. Nix Neues. Alltag im Viertel. Doch ein Mitarbeiter der Saarbrücken Ordnungsamtes eilt herbei: „Halt stopp, das ist verboten. Dafür wird ein Bußgeld fällig!“ „Wieso?“, fragt der Kiffer, „seit heute ist das doch legal!“ „Sie kiffen in einer Konsumverbotszone“, sagt der Ordnungshüter, „zum Schutz von Schul- und Kitakindern!“ „Welche Schulkinder?“, fragt der Kiffer, „es ist zehn Uhr nachts!“ Während andere Gäste, die dort stehen, ihren Alkohol trinken und an Zigaretten ziehen, sagt der Mitarbeiter des Ordnungsamtes: „Egal, so will es das Gesetz!“