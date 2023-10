„Mehr zu bieten als nur Rauschmittel“ Cannabis-Geschäft in Riegelsberg verspricht „absolute Transparenz“

Riegelsberg/Heusweiler · In Riegelsberg soll im November ein Cannabis-Geschäft öffnen – betrieben unter anderem vom Mediziner und Autor Sven Gottschling. Der will über Cannabis aufklären, „das bedauerlicherweise nur mit Kiffen und Drogenmissbrauch“ in Verbindung gebracht werde. Das Projekt einer Cannabis-Akademie im Saarland wackelt aber noch.

01.10.2023, 13:47 Uhr

Mitte November wollen die „Dr. Cannabis GmbH“ und die „Dr. Cannabis Akademie GmbH“ in Riegelsberg einen „CBD-Experience-Store“ in der Saarbrücker Straße im ehemaligen Schuhhaus Dörr-Willms eröffnen, zudem einen CBD-Online-Shop. Foto: Fredy Dittgen

Von Fredy Dittgen

Cannabis ist mehr als nur ein Rauschmittel – das ist das Credo des bekannten Arztes und Buchautors Professor Sven Gottschling, der zusammen mit drei weiteren Gesellschaftern in Riegelsberg unter anderem ein Cannabis-Geschäft eröffnen will: Mitte November werden die „Dr. Cannabis GmbH“ und die „Dr. Cannabis Akademie GmbH“ einen „CBD-Experience-Store“ in der Saarbrücker Straße im ehemaligen Schuhhaus Dörr-Willms eröffnen, zudem einen CBD-Online-Shop.