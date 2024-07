Hoher Aufwand für Justiz im Saarland Cannabis-Amnestie: Fast 500 Strafen im Saarland erlassen

Nach der Legalisierung von Cannabis in Deutschland am 1. April hat die Staatsanwaltschaft im Saarland rund 21 000 Verfahren mit Bezug zur Droge überprüfen müssen. Nachträglich wurden nun nach der Gesetzesänderung in 493 Fällen die Strafen vollständig erlassen. Das teilte das saarländische Justizministerium am Montag mit.