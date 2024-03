Große Chance ist noch ungenutzt Saarland sollte mehr auf Camping setzen

Immer mehr Menschen müssen selbst beim Urlaub genau kalkulieren, wie viel Geld sie dafür ausgeben. Wer sich in seinen Ansprüchen flexibel zeigt, kann dennoch profitieren. So hat sich in den letzten Jahren das gesamte Angebot im Bereich Camping deutlich verändert. Luxus hält auf immer mehr Plätzen Einzug: vom Bungalow über Wellness bis hin zu sanitären Anlagen auf sehr hohem Niveau. Camping macht mittlerweile sogar Hotels Konkurrenz.