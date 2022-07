Urlaub in der Natur : Die 8 beliebtesten Campingplätze im Saarland

Sie sind auf der Suche nach einem geeigneten Campingplatz für den nächsten Urlaub im Saarland? Hier erfahren Sie, was Sie bei einem Urlaub auf acht der schönsten Campingplätze erwartet.

Es ist Sommer und die Ferien im Saarland stehen vor der Tür - die perfekte Kombination für einen Campingurlaub. Die Campingplätze im Saarland glänzen mit zahlreichen Grünflächen und Wäldern, ohne dass Urlauber auf Ausflüge in die Stadt verzichten müssen. Doch welche Campingplätze eignen sich für einen Urlaub mit Kindern am besten und wo Hunde erlaubt sind? Oder, welche Ausflüge bieten sich im Umkreis der Campingplätze besonders an und auf welchen Plätzen lässt sich Camping und Luxus verbinden? Fragen über Fragen, die im Folgenden kompakt und übersichtlich beantwortet werden:

Camping mit Blick auf die Burg Kirkel auf dem „Caravanplatz Mühlenweiher“

In direkter Nähe zur Kirkeler Burg liegt der „Caravanplatz Mühlenweiher“ im Erholungsort Kirkel. Der Campingplatz ist Teil eines Freizeitzentrums mit angrenzendem Naturfreibad. Sport und Spaß lassen sich beim Beach-Fußball und -Handball, auf dem Tennisplatz und weiteren Angeboten vereinen. Für die Caravan-Plätze stehen Parzellen mit eigenem Stromanschluss bereit. Zelt-Camper finden auf einer separaten Wiese mit Grillstelle ihren Platz.

Sanitäre Einrichtungen sowie Geschirrspülbecken, Waschmaschinen und Trockner sind barrierefrei zu erreichen. Zusätzlich zu den üblichen sanitären Anlagen gibt es auf dem Campingplatz Außenduschen und eine Dusche für Hunde. Für Ausflüge können E-Bikes oder ein E-Smart Cabrio gemietet werden. Mitgebrachte E-Bikes können an einer vorhandenen Ladestation geladen werden.

Für Durchgangscamper kostet ein Stellplatz auf dem „Caravanplatz Mühlenweiher“ acht Euro pro Nacht.

Informationen: Unnerweg 5c, 66459 Kirkel, Tel. 06849 1810555, Caravanplatz Mühlenweiher

Urlaub an der Grenze zu Frankreich: „Womopark Saar“ in Kleinblittersdorf

Im „Womopark Saar“ können Reisende mit dem Wohnmobil Urlaub machen. Der in Kleinblittersdorf gelegene Campingplatz ist ganzjährig geöffnet und liegt in direkter Nähe zu Frankreich, aber auch die Saarland-Therme ist nicht weit. Für Ausflüge bietet sich die fußläufig erreichbare Saarbahn an. Vom „Womopark“ ausgehend gibt es zudem Rad- und Wandertouren, die für noch mehr Natur sorgen. Um für jeden Ausflug gewappnet zu sein, können sich Besucher bereits morgens mit dem Brötchenservice stärken. Der Park enthält eine barrierefreie Dusche und Toilette.

Auch Hunde sind auf dem Campingplatz erlaubt.

Einen Stellplatz können zwei Personen pro Nacht und Fahrzeug für 13 Euro buchen.

Informationen: Zum Bergwald 8, 66271 Kleinblittersdorf, 06805 9418500, Wohnmobilpark Müller

Urlaub im Naturschutzgebiet: Campingplatz Königsbruch

Wiese, Wald und drei Badeseen - das erwartet Camper auf dem Campingplatz, der im Naturschutzgebiet Königsbruch liegt. Wer hier Urlaub machen möchte, muss jedoch schnell sein. Denn der beliebte Campingplatz ist überwiegend von Dauercampern belegt und verfügt daher nur über sieben Stellplätze für Wohnwagen, Wohnmobile oder Campervans.

Der Campingplatz ist mit zwei kleineren und einem großen Sanitärhaus mit Toiletten, Duschen, Waschmaschinen und Trockner ausgestattet. Aufgrund der Lage lassen sich Natur und Stadt bei einem Urlaub dem Campingplatz gut verbinden. In ruhiger Umgebung und an der Grenze zu Rheinlad-Pfalz eröffnen sich unterschiedliche Ausflugsziele. Darunter beispielsweise die Schlossberghöhlen, der FunForest Kletterpark oder das Römermuseum Schwarzenacker.

Durchgangscamper sind am Besten auf dem Zeltplatz aufgehoben. Für Sie fallen acht Euro pro Nacht an.

Informationen: Königsbruch 1, 66424 Homburg (Saar), Tel. 06841 3625, Campingplatz Königsbruch

Übrigens: Die folgenden Campingplätze sind besonders Familienfreundlich und eignen sich daher besonders für den Urlaub mit Kindern.

Dr. Ernst Dadder in Saarlouis: Ein Campingplatz, der Stadt und Natur verbindet

Inmitten der Stadt liegt der „Campingplatz Dr. Ernst Dadder“, der in eine ruhige und idyllische Landschaft eingebettet ist. Somit sind Natur und Stadt nicht weit und sowohl mit dem Auto als auch mit dem Fahrrad oder zu Fuß erreichbar. Auf 20 000 Quadratmeter Fläche mit Bäumen, Wiesen und Sträuchern bieten die Parzellen auch ausreichend Platz für Caravan, Vorzelt und PKW. Für einen guten Start in den Tag wird ein täglicher Brötchenservice zwischen 8.30 und 10.30 Uhr angeboten.

Ein Spielplatz für die Kleinen ist ebenfalls vorhanden. In den Sommermonaten wird bei gutem Wetter auch gelegentlich geschwenkt, hier können Camper gemeinsam den Tag ausklingen lassen. Einkaufsmöglichkeiten sind fußläufig erreichbar. Waschmaschine, Trockner und Spülraum sind vorhanden, zudem barrierefreie Duschen und Toiletten. Der Campingplatz ist mit kostenlosem WLAN ausgestattet. Da Hunde hier erlaubt sind, können Besitzer und Vierbeiner die Auszeit in der Natur gemeinsam genießen.

Wander- und Fahrradwege in der Nähe laden zum Erkunden ein. Wer lieber entspannen möchte, kann das nahegelegene Hallenbad mit Sauna- und Wellnessbereich besuchen. Besonders sehenswert und in direkter Nähe sind das Saarpolygon und die Teufelsburg. Für einen Spaziergang eignen sich vor allem der Öko-See in Dillingen und der Walderlebnispfad in Nalbach, auf dem es für kleine Besucher viel zu entdecken gibt.

Eine Nacht auf dem Zeltplatz, inklusive Auto, kostet pro Person 20 Euro. Zwei Personen zahlen für eine Übernachtung einen Preis von 28 Euro.

Informationen: Maschall-Ney-Weg 2, 66704 Saarlouis, Tel. 06831 3691, Dr. Ernst Dadder

Urlaubsgefühl auf dem Campingplatz am Bostalsee

Mit fünf Sternen wurde der Campingplatz „Bostalsee und Sankt Wendeler Land“ ausgezeichnet. Hier finden Wohnwagen, Zeltplätze sowie Mietwohnwagen und -zelte ihren Platz. Ein besonderes Highlight für Familien mit Kindern ist das Märchendorf. Die thematisch angepassten Häuschen erwecken den Eindruck, die kleinen Besucher sind Teil eines Märchens. Die angelegten Hecken auf dem Campingplatz sorgen für Schatten und Privatsphäre.

In einem der zwei Sanitärgebäude können sich Urlauber in einem Saunabereich entspannen. Nur etwa fünf Gehminuten entfernt liegt der Bostalsee, der mit seinem Strandbad für noch mehr Urlaubsstimmung sorgt. Am See gibt es unzählige Aktivitäten, darunter segeln, tauchen, Boot fahren und weitere Möglichkeiten. Fahrrad- und Wanderwege sind ebenfalls vorhanden und ausgeschildert. Ein barrierefreies Badezimmer ist auf dem Campingplatz vorhanden, ebenfalls kann ein separates Familienbadezimmer gemietet werden.

Einen Stellplatz können Urlauber ab einem Preis von 10 Euro pro Nacht buchen.

Informationen: Am Campingplatz 1, 66625 Nohfelden-Bosen, Tel. 06751 8018050, Bostalsee und Sankt Wendeler Land

Safarizelte bei Camping Walsheim

Im Biosphärenreservat Bliesgau befindet sich der „Campingplatz Walsheim“, der von Wiesen und Wäldern umgeben ist. Er verfügt über Dauerstellplätze, touristische Stellplätze und einen Bereich für Zelte. In den Sommermonaten Juli und August bietet der Campingplatz einen Brötchenservice an. Für die übrigen Mahlzeiten können Urlauber im drei Kilometer entfernten Supermarkt einkaufen. Das WLAN auf dem Platz ist kostenlos.

Neben dem Campingplatz befindet sich ein Schwimmbad, das mit einem separaten Kinder- und Planschbecken ausgestattet ist. Da zudem ein Spielplatz vorhanden ist, eignet sich der Campingplatz für Familien mit Kindern.

Ein Highlight sind die Safarizelte auf dem Campingplatz Walsheim, denn hier werden Camping und Luxus vereint. Da sich zwei Einzelbetten mit Bettwäsche im Zelt befinden, eignet sich dieses für zwei Personen. Außerdem sind ein Kleiderschrank, ein Kühlschrank und eine Kaffeemaschine vorhanden. Auch ein Schwenker steht für Gäste bereit. Geschirr und Besteck sind ebenfalls vorhanden. Sonnenstunden können Sie auf der zelteigenen Terrasse mit Markise verbringen. Ausgenommen von den Safarizelten sind Hunde erlaubt.

Ein Zeltplatz inklusive Strom kostet für ein bis zwei Personen in der Hochsaison 16 Euro pro Nacht.

Informationen: Heuweg 3, 66453 Gersheim, Tel. 6843 800180, Camping Walsheim

Glamping im Saarland: Camping mit Komfort und Luxus

Auszeit im größten Glamping Resort Deutschlands

Urlaub im größten Glamping Resort Deutschlands ist ebenfalls im Biosphärenreservat Bliesgau möglich. Inmitten der Natur und an der deutsch-französischen Grenze gelegen, können Luxus und Camping hier verbunden werden. Zur Auswahl stehen etwa das Naturhotelzimmer namens „Waldgarten“ oder „Sonnengarten“. Erstere zeichnen sich durch einen größeren Innenraum und damit auch ein größeres Badezimmer aus, sodass in dieser Unterkunft bis zu drei Personen übernachten können.

Der „Sonnengarten“ befindet sich auf einem Hochplateau und bietet mit eigener Sonnen-Terrasse einen noch schöneren Ausblick und entspannte Stunden in der Sonne. Die Unterkünfte in allen Glamping-Bereichen sind mit einem Bett (Doppel- oder Einzelbett), Bettwäsche aus Naturmaterialen und einem Badezimmer, inklusive Handtüchern und Föhn, ausgestattet. In der Küchenzeile stehen ein Wasserkocher, Toaster und ein Kühlschrank zur Verfügung. Für das perfekte Klima sorgen eine Fußbodenheizung und Klimaanlage. Zudem stehen kostenloses WLAN und ein Fernseher zur Verfügung.

Durch die direkten Nähe zur Stadt Saarbrücken ergeben sich unterschiedliche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Neben sportlichen Aktivitäten wie Wanderungen, Fahrradtouren, Adventure-Golf oder Eislaufen auf der ganzjährig geöffneten Schlittschuhbahn, können Urlauber auch in der Saarlandtherme oder bei einem Essen in der Bliesgau Scheune entspannen. Bei Buchung einer Unterkunft im Glamping Resort dürfen Besucher den ÖPNV gratis nutzen.

Urlaub in einer der Unterkünfte ist ab 109 Euro für zwei Personen pro Tag möglich.

Informationen: Zum Bergwald 6, 66271 Kleinblittersdorf, Tel. 0681 9327 1800, Glamping Resorts

Landgut Girtenmühle: Der besondere Campingplatz in Losheim am See

Der Campingplatz in Losheim-Britten bietet gleich mehrere Unterkünfte für den perfekten Campingurlaub im Saarland. Nicht umsonst bezeichnen die Besitzer ihren Campingplatz als den „besonderen Campingplatz“. Kostenlose Duschen, Parkplätze und WLAN stehen zur Verfügung. Frühstück kann gegen einen Aufpreis von zehn Euro pro Person gebucht werden (ausgenommen ist der Zeltplatz).

Ab 12 Euro pro Nacht können Urlauber ihr Zelt auf dem Campingplatz aufschlagen. Der Zeltplatz befindet sich in ruhiger Lage und in der Nähe eines Bachlaufes. Die Stellplätze können frei gewählt werden. Es handelt sich um einen autofreien Zeltplatz, sodass diese nur zum Be- und Entladen auf den Campingplatz fahren dürfen. Sowohl das Mitbringen von Hunden als auch Lagerfeuer sind erlaubt.

In einer finnischen Kota können Gäste für 70 Euro pro Nacht übernachten. Die Holzhütten sind ausgestattet mit einem Doppelbett, mit Bettwäsche, Handtüchern, einem kleinen Wohnzimmer und einer Heizung für kältere Tage. Von hier aus blickt man auf die angrenzende Pferdekoppel und jede Menge Natur. Hunde sind in den gemütlichen Hütten ebenfalls erlaubt.

Eine Nacht in einem Weinfass ist auf dem Campingplatz für 50 Euro pro Nacht möglich. Die Fässer sind ausgestattet mit Betten, Bettwäsche und einer Heizung. Urlauber können zwischen roten und blauen Weinfässern mit Doppelbetten oder dem grünen Fass mit zwei Einzelbetten wählen.

Camping im Zelt mit einer Menge Luxus wird Gästen im Glampingzelt geboten. In den Luxuszelten für 60 Euro pro Nacht haben zwei Personen platz. Auch hier kann zwischen Doppel- und Einzelbetten gewählt werden. Vor dem Zelt ist genügend Platz für ein Lagerfeuer. Die Zelte sind zudem beleuchtet.