Kostenpflichtiger Inhalt: St. Ingberterin Coco Clownesse ist Burlesquetänzerin und Sozialarbeiterin : Das gesittete Spiel mit der Erotik

Burlesque-Tänzerin Coco Clownesse kokettiert mit Federboa auf der Halde Göttelborn. Foto: Robby Lorenz

Saarbrücken Die St. Ingberterin Coco Clownesse ist Burlesquetänzerin und Sozialarbeiterin. In beiden Jobs spielt Selbstvertrauen eine große Rolle.

Der Augenaufschlag. Die Verführung: Strapse, Korsagen, Fächer, Wimpern, Federboa, High-Heels, Glitzer, die roten Lippen. Der Striptease, der nie alles zeigt. Die frechen Sprüche. Burlesquetanz ist eine Performance, eine Reminiszenz an die 1920er Jahre am Broadway, in Berlin, Marlene Dietrich. An die Pinups aus den 1950ern. Marie tanzt seit mehr als einem Jahrzehnt über Burlesque-Bühnen. Mal im Varieté, mal im Theater, mal auf einem Festival, im Club. „Auch mal auf einem Geburtstag oder Weihnachtsfeier“, sagt die 37-Jährige aus St. Ingbert. Nie zieht sie sich ganz aus. Nein, Burlesque spiele mit der Erotik, habe so gut wie nichts mit dem heutigen Striptease-Begriff zu tun. „Burlesque ist die kultivierte Schwester des Striptease“, sagt Marie. Selbstbestimmte und selbstbewusste Frauen stehen da auf der Bühne. Oder „unschuldige Mädchen“, die auf der Bühne zur starken Frau reifen. In Varianten. Mal wird Schneewittchen zur Sexbombe, oder Rotkäppchen. Oder eben eine Clownin.

Die mimt Marie auf der Bühne, nennt sich Coco Clownesse. Ist sie ihr zweites Ich, sei sie sexuell etwas „übergriffig“, sagt sie und lacht. Da küsse sie mal eine Glatze und klappse Popos, setze sich auf Schöße. „Sexuelle Belästigung bei Männern wird gefeiert“, weiß sie. „Ich nenne es jetzt sexuelle Belästigung, aber eigentlich ist es Kokettieren – körperorientiertes Flirten. Der klassische Comedykram.“ Dabei ist das Bühnen-Ich Coco eher unnahbar. Wahrscheinlich ist sie sogar noch Jungfrau. „Die nimmt ja niemanden mit nach Hause“, weiß Marie. Coco habe eh großes Potenzial zu scheitern, sie stolpere auf der Bühne gerne über eigenes Image, werde klein, verletzlich, erklärt Marie. Die sensible Clownin. Im Körper einer selbstbewussten Burlesque-Frau.

Maries Weg auf die Burlesque-Bühne ist ein kurviger. 1999 Fachabi am Willi Graf in St. Ingbert. In Köln studiert sie von 2000 bis 2005 Sozialpädagogik. Nach dem Diplom geht sie für ihr Anerkennungsjahr nach Berlin. Dort erkennt sie, dass sie nur eines will: „singen und tanzen, singen und tanzen, singen und tanzen“. Schon als Kind habe sie für die Familie Tanzvorführungen inszeniert. Während des Studiums habe sie Theater gespielt. Autorentheater, Amateurtheater. Bei Schauspielschulen bewirbt sie sich. Doch: „Ich habe immer viel zu überdreht und zu exzentrisch gespielt.“ Die Schulen nehmen sie nicht auf. Die Bühnen rücken in die Ferne.

Bis sie über Clowns ohne Grenzen liest. Wie Ärzte ohne Grenzen. Hier gehen Clowns in Krisengebiete und treten auf. „So könnte ich die Sozialpädagogik mit der Performancekunst vereinen, dachte ich, das fand ich spannend.“ Doch wie wird man Clown? Sie sucht sich eine Clownschule – und findet eine in Mainz. Dabei kennt Marie den Clown in sich bereits länger: „Das Trashige, das ­Drübersein zieht sich so durch. Ich war als Kind total tollpatschig. Auf einer Wiese ein Baum: Ich laufe dagegen. Eine Pfütze auf dem Parkplatz: Ich sitze drin. Ich war immer das kleine Kind, das eine Prinzessin sein wollte, aber eine Beule am Kopf hatte.“

2006 schult Marie in der Clownschule ein. Auch dort gibt es einen Stundenplan. Theorie, die Geschichte der Clowns, Akrobatik, Tanz, Stimme, Musik. Im ersten Jahr liegt der Schwerpunkt auf der Figurenfindung, im zweiten auf den Techniken der Bewegungskomik. Das dritte Jahr ist ein Vertiefungsjahr. Im Gegensatz zum Schauspieler, der viele Figuren darstellt, hat der Clown meist nur eine – maximal zwei. Eine Figur mit Logik, mit Objekten. Zunächst will Marie eine Clownin mit Nase sein. Ganz klassisch. „Doch meine Körperkomik hat das Ganze leider nicht getragen.“ Dann kommt ihr die Idee mit den 1920er Jahren, eine Figur, die zwar lustig ist, aber auch kokettiert. Die direkt ist. Coco ist geboren. Etwas später kommt die Idee hinzu, mit der Clownsfigur an einem Striptease zu scheitern. „Dieser ganze Zwang und Drang, der auf den Rollenklischees lastet, das wollte ich überspitzen.“ Das Burlesque-Genre eignet sich dazu perfekt. Im Vertiefungsjahr geht sie wieder nach Berlin, bekommt von Burlesque-Tänzerinnen den letzten Schliff. Danach ist Coco Clownesse eine staatlich geprüfte Künstlerin, bereit für Berlins Bühnen.

Als sie dort 2009 mit der Slapstick-Striptease-Nummer auftritt, „war ich damit ganz weit vorne“. Sie bekommt nach kurzer Zeit ein festes Engagement am Theater, zeigt dazu Burlesque-Shows mit ihrer Duo-Partnerin Rosie Riot, die auch auf der Clownsschule war. „Wir nennen uns Les Femmes Brachiales. Wir haben Preise gewonnen, haben in Berlin viel gespielt. Eine schöne, eine intensive Zeit.“ Wobei sie nicht nur Clownsnummern spielt, auch „klassische Burlesquenummern“.

2013 bekommt Marie einen Sohn. Der alles ändert? „Ein wenig. Ich nehme seither mehr private Aufträge an.“ Firmenevents, Junggesellinenabschiede, Workshops. Während der Schwangerschaft steht sie weiter auf der Bühne, gehört zum Kernensemble einer Burlesque-Bar in Köpenick. Und später: Bis zwei Uhr im Theater, schlafen, morgens zwischen sieben und acht Uhr steht das Kind auf der Matte. „Irgendwann war ich völlig fertig, kurz vorm Burnout.“ Dann dieses ewige Akquirieren, nie wirklich Urlaub. Werden die Gagen auch bezahlt? Künstlerprobleme. Und: Sie habe jahrelang am Hermannplatz in Berlin-Neukölln gewohnt. „Ich wollte nicht, dass mein Kind hier aufwächst.“ Dazu Sehnsucht nach der Familie, „nach Sprüchen auf Platt in der Bäckerei, an der Wursttheke, auf dem Parkplatz. Das Saarländische fehlte mir.“

2016 die Rückkehr. Im Saarland nimmt sie Jobs in der Sozialarbeit an. Sekt hinter der Bühne, Glitzer überall, Federn, Style ohne Ende, das ist Berlin. „Im Saarland gibt es keine Szene. Nicht wirklich“, sagt sie. Sie muss zunächst Pionierarbeit leisten. Auch beim Publikum. Inzwischen bekomme sie über eine Agentur viele Auftritte rein. Das gehe von Junggesellinnen-Abschieden, bei denen sie den Damen erotische Moves beibringe, bis hin zur Show in Basel. Vom Saunabereich im Calypso bis zum Club auf der Hamburger Reeperbahn, der 60. Geburtstag. Auch Chanson- oder Cabaret-Abende gestaltet sie, singt. Und: „Ich bin auf der Suche nach einer Location im Saarland, in die ich mal meine Freundinnen aus Berlin einlade, um hier eine geile Show zu machen.“ Denn schließlich will Marie im Saarland auch nur eines: singen und tanzen.

Coco Clownesse gibt sich weiblich elegant, spielt geschickt mit ihren erotischen Reizen, bleibt selbst aber unnahbar. Foto: Robby Lorenz