Band aus dem Kreis St. Wendel bei Burg-Open-Air in Illingen am Start Blomkwist rockt das Burg-Open-Air: Saarländische Band spielt vor Söhne Mannheims und Juli

Vor drei Jahren ist die Band, die in der alten Schule in Wolfersweiler probt, aus der Vorgängerformation Ventura hervorgegangen, um deutschsprachige Rocksongs mit Texten aus eigener Feder zu spielen. Die Wurzeln der fünf erfahrenen Musiker liegen im Blues, Alternativ-sowie im Punkrock. Anfang dieses Jahres hat sich Blomkwist für den Wettbewerb „Rookie Battle“ angemeldet, um im April in der Illinger Illipse vorzuspielen. Die Band ist zunächst in der Vorauswahl gelandet und dann unter den fünf Gewinnern, die beim Burg-Open-Air in Illingen vor den Top-Acts auftreten werden. „Das hat uns riesig gefreut“, sagt Nagel. Mit ihren deutschen Rocksongs ist Blomkwist an Tag zwei des fünftägigen Open-Airs ins Programm mit Juli und den Söhnen Mannheims treffend eingeteilt worden. „Ich denke schon, dass wir mit unserer Musik in den Veranstaltungstag sehr gut reinpassen“, meint Nagel.