Feierlichkeiten zum Christopher-Street-Day : Buntes CSD-Fest in Saarbrücker City

Foto: BeckerBredel

Freiheit für alle: Rund 1500 Menschen haben zum Christopher-Street-Day (CSD) am Pfingstsonntag in Saarbrücken lautstark an die Rechte von Schwulen, Lesben, Bi-, Trans- und Intersexuellen erinnert.

