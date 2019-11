Aufklärung über Nazi-Verbrechen im Saarland : Grütters hilft Landesjugendring Saar bei Neue-Bremm-Projekt

Der Landesjugendring Saar bildet regelmäßig so genannte „Multiplikatoren“ an der Gedenkstätte Gestapolager Neue Bremm aus. Diese erklären dann Gruppen, was auf dem Gelände der NS-Mord- und Folterstätte geschah. Foto: Georg Vogel

Saarbrücken Das Projekt „Damit kein Gras drüber wächst“ zur Aufklärung über NS-Verbrechen wird gefördert.

Wenn in Thüringen am vergangenen Sonntag nur die 18- bis 25-Jährigen zur Wahl gegangen wären, wären Björn Höcke und die AfD die stärkste Kraft geworden. Ein sehr lauter Weckruf an die Demokraten im Land, sich mit der deutschen Geschichte auseinanderzusetzen. Das tut der Landesjugendring Saar bereits seit Längerem mit seinen Informations- und Pflegeprojekten („Buddeln und Bilden“) auf dem Gelände der ehemaligen Nazi-Folter- und Mordeinrichtung in Saarbrücken, dem „Gestapo-Lager Neue Bremm“ an der Metzer Straße kurz vor dem Grenzübergang nach Stiring-Wendel. Wie der Vorstand des Landesjugendrings Saar (LJR) am Freitag mitteilte, will er diese Aufklärungsarbeit über die NS-Verbrechen in den nächsten drei Jahren intensivieren. An der Gedenkstätte sollen künftig regelmäßig Projekttage mit Methoden der außerschulischen Jugendarbeit angeboten werden, teilte LJR-Geschäftsführer Georg Vogel mit. Die Bundes-Förderung des LJR-Projektantrags „Damit kein Gras drüber wächst“ sei kürzlich aus dem Haus der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Monika Grütters (CDU), bekannt gegeben worden. Unterstützt werde das LJR-Projekt aus dem Förderprogramm „Jugend erinnert“. Über drei Jahre könne ab 2020 damit eine Vollzeit-Fachkraft mit dieser Aufgabe betraut werden.