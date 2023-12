Bundesweite Umfrage​: Die Saarländer duschen mit am längsten​

Zu letzteren scheinen die meisten Saarländer und Saarländerinnen zu gehören. Nach einer bundesweiten Umfrage von Civey, die das Online-Portal t-online in Auftrag gegeben hat, duscht fast jeder zehnte Saarländer (acht Prozent) zwischen 15 und 20 Minuten. Damit hat es das Saarland auf Platz 2 der Lang-Duscher Deutschlands geschafft. Nur in Bremen wird, so schreibt t-online, die Dusche noch ausgiebiger genossen: Acht Prozent der Befragten gaben an länger als 20 Minuten zu duschen.