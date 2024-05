„Landesverteidigung ist wichtig. Sie muss sein!“ Wie Bundeswehr und Polizei in Eft-Hellendorf gemeinsam für den Ernstfall üben

Perl-Eft-Hellendorf · Im Krisen oder Kriegsfall ist die Bundeswehr im Saarland auf die Unterstützung von Polizei, Rettungskräften und Feuerwehren angewiesen. Diese Zusammenarbeit wurde am 1. Mai am Munitionslager der Bundeswehr in Eft-Hellendorf geübt.

02.05.2024 , 08:00 Uhr

