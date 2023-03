Pistorius ersetzt General Saarländer Eberhard Zorn verliert Posten als ranghöchster Soldat Deutschlands

Eberhard Zorn wurde in Saarbrücken geboren. Er war von Ursula von der Leyen auf den Posten des wichtigsten Soldaten berufen worden und bildete unter Annegret Kramp-Karrenbauer quasi eine saarländische Doppelspitze der Bundeswehr. Zuletzt war er in die Kritik geraten, als er die russische Kampfkraft im Ukraine-Krieg sehr hoch eingeschätzt hatte. Nach SZ-Informationen wäre auch ein Wechsel Zorns in ein hochrangiges Amt der Europäischen Union möglich.