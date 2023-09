Fotos vom Festakt in Saarlouis Oberst Uwe Staab ist neuer „Botschafter der Bundeswehr“ im Saarland

Oberst Uwe Staab ist der neue „Botschafter der Bundeswehr“ im Saarland. Am Freitagmorgen übernahm der 59-jährige gebürtige Saarländer die Befehlsgewalt über das Landeskommando Saarland von Oberst Matthias Reibold. Der 63-jährige Reibold wurde zugleich nach 43 Jahren bei der Bundeswehr von Generalmajor Andreas Henne mit einem Festakt in der Graf-Werder-Kaserne in Saarlouis in den Ruhestand verabschiedet. Zahlreiche Personen aus Politik, Verwaltung, Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz, Rettungsdiensten, Wirtschaft und Verbänden nahmen an der Kommandoübergabe teil.