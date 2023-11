Äußerst seltener Schritt Peter Müller und zwei Richter-Kollegen kritisieren Votum nach Urteil zur Wahlrechtsreform

Die Entscheidung werde den verfassungsrechtlichen Anforderungen, die sich aus dem Demokratie- in Verbindung mit dem Rechtsstaatsprinzip ergeben, nicht gerecht. Danach müsse das Wahlrecht aus sich heraus so verständlich sein, dass die Wahlberechtigten in der Lage sind, eine freie und selbstbestimmte Wahlentscheidung in Kenntnis der möglichen Konsequenzen ihrer Stimmabgabe für die Zusammensetzung des Parlaments zu treffen. Davon ausgehend würden die zur Überprüfung gestellten Regelungen verfassungswidrig sein.