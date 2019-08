Bundespräsident : Steinmeier kommt nach St. Ingbert

St. Ingbert (SZ) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht am 16. Dezember das Saarland. In der Kirche St. Josef in St. Ingbert zeichnet das Staatsoberhaupt eine neue Folge der ZDF-Sendereihe „Weihnachten mit dem Bundespräsidenten“ auf.

