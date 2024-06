Frankreich gegen Polen und Belgien gegen Ukraine Bundespolizei rechnet wegen EM mit mehr Verkehr an Saar-Grenzen und verschärft Kontrollen

Saarbrücken/Trier/Koblenz/Kaiserslautern · Die Bundespolizei rechnet wegen anstehender Fußball-EM-Spielen mit erhöhtem Reiseverkehr an den Grenzen – insbesondere im . Wie die Bundespolizei am Montag mitteilt, werden die Hauptverkehrswege im Saarland und in an den Grenzen zu Frankreich, und Belgien wohl am Dienstag und Mittwoch, 25. und 26. Juni, erheblich mehr befahren.

24.06.2024 , 15:06 Uhr

Die Bundespolizei rechnet wegen anstehender Fußball-EM-Spielen mit erhöhtem Reiseverkehr an den Grenzen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Von SZ Redaktion und dpa