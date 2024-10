Bundesgesundheitsminister im Saarland Eine Super-Klinik passt nicht ins Raster

Offenbar hat Minister Magnus Jung seinen Kollegen Lauterbach auf dieses Problem aufmerksam gemacht, der dann kurz vor Verabschiedung des Gesetzestextes selbst nach Völklingen gekommen ist, um über eine Lösung zu reden. Lauterbach nimmt sich viel Zeit, es menschelt, er führt aber auch profunde Fachgespräche mit Ärzten und dem Pflegepersonal. Zufällig durchqueren Sophie Hanack und Peter Fiegl in OP-Kitteln das Foyer des Klinikums, als die Minister und ihr Begleittross vorbeikommen. Zu ihrer Überraschung steht plötzlich Lauterbach zwischen ihnen, entlockt den beiden, dass sie zum „Tavi-Team“ gehören, das künstliche Herzklappen in zusammengefalteter Form an der Spitze eines Katheter-Schlauchs zum Herzen einführt und dort an der richtigen Stelle zur Entfaltung bringt. Das Gespräch gipfelt in einigen hundert Fotos mit Minister.