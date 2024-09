Saarland soll bis zu 15 Millionen Euro aus Bundesmitteln erhalten Von Aneurysma-Erkennung bis zur Demenz-App – KI soll im Saarland für mehr Gesundheit sorgen

Ein Netzwerk aus 175 regionalen Partnern (darunter mehrere Hochschulabteilungen, Unternehmen, Kliniken plus fünf Krankenkassen), die 27 Forschungsprojekte an der Schnittstelle von Gesundheit und Künstlicher Intelligenz (KI) auf den Weg bringen und dafür potenziell 15 Millionen Euro aus Bundesmitteln erhalten: Das neu entstandene saarländische Netzwerk „Health.AI“ zielt darauf ab, die medizinische Versorgung dank anwendungsnaher Forschung zu verbessern. Noch in diesem Jahr starten die ersten, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Netzwerkprojekte im Saarland.