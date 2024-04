Kolumne Warscheids Welt Bürokratie-Land Deutschland: Claudia Roth regelt beim Film-Dreh sogar das Klopapier

Die Bundesregierung will mit Verve gegen die ausufernde Bürokratie vorgehen. Das hat sich Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) vorgenommen. Künftig müssen Deutsche in hiesigen Hotels keine Meldezettel mehr ausfüllen; Buchungsbelege sollen nur noch acht statt zehn Jahre aufbewahrt werden. So weit, so schlecht. Es ist wenigstens ein Anfang.