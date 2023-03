St. Ingberter Firma unterstützt Bürgerforschung Bürger bauen Bohnen für Wissenschaft an

Ganz ohne akademischen Doktorhut oder Professorentitel erforschen derzeit auch im Saarland immer mehr Bürgerinnen und Bürger mit wissenschaftlicher Akribie Chancen für unser Leben in der Zukunft. Sie zählen in Zeiten des Klimawandels alljährlich zusammen mit dem Umweltverband Nabu die noch vorkommenden Singvogelarten im Garten, untersuchen Sauerteige für die Brotherstellung oder bauen Bohnen zum Erhalt altbewährter und vergessener Sorten auf dem heimischen Balkon oder im Garten an.