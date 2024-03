Vorbereitung auf Kommunalwahl Bündnis Sahra Wagenknecht gründet Landespartei im Saarland

Die Schließung von Ford in Saarlouis wertet Wagenknecht als Vorzeichen einer Deindustrialisierung des Saarlandes. „Das ist eine ganz beängstigende Entwicklung, wenn wir mit hohen Energiepreisen und schlechter Infrastruktur unsere Industrie aus dem Land treiben. Auch das wollen wir als BSW unbedingt verhindern“, so Sahra Wagenknecht, sie vor diesem Hintergrund die Ukraine und Russlandpolitik der Bundesregierung stark kritisierte. Deutschland müsse zurück zu einer Außenpolitik in der Tradition Willy Brandts, so die BSW-Chefin. Von den wenigen anwesenden Parteimitgliedern gab es anhaltenden Applaus für die Parteigründerin.