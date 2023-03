Frischer Lesestoff aus der Telefonzelle Bücherschränke im Saarland - wo gibt es sie und wer nutzt sie?

Ob heiß begehrte Krimis, möglichst neue Bestsellerromane oder bunte Koch- und Kinderbücher: In Dutzende für jeden zugängliche Bücherschränke kann man derzeit in saarländischen Orten Bücher bringen, tauschen oder auch zum Stöbern und Lesen kostenlos nach Hause mitnehmen. Viele der öffentlichen und privaten Freiluft-Bibliotheken zum Nulltarif finden sich dabei in ausgedienten alten Telefonzellen, andere auch in Bücherbäumen, Bürgerhäusern, Bushaltestellen oder auch einer ehemaligen Videothek.