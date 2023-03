Zeremonie mit vielen Gästen Brigadegeneral Jens Arlt übergibt das Kommando der Saarland-Brigade an seinen Nachfolger

An dem Übergabeappell in Saarlouis nahmen Abordnungen aller Brigade-Einheiten teil, also auch Fallschirmjägersoldaten aus Seedorf. Zu den zahlreichen Gästen gehörten unter anderem neben Innenminister Reinhold Jost und Oberbürgermeister Peter Demmer auch die frühere Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sowie der erst jüngst in den Ruhestand verabschieden Generalinspekteur der Bundeswehr Eberhard Zorn.