Alter Brauch vor Ostern Warum im Saarland an den Kartagen „gekleppert“ wird

Die Kartage stehen an. Für viele Kinder im ländlichen Saarland besondere Tage mit gar nicht mal traurigem Hintergrund. Denn an diesen Tagen wird im Saarland gekleppert. Durch die Straßen der Dörfer und Kleinstädte ziehen viele Kinder. Laut rufend oder singend und unterstützt durch lautstarke Instrumente, die je nach Ort im Saarland Klepper, Klapper, Rangs, Rätsch oder Raspel heißen, ersetzen die Kinder so nach landläufiger Erklärung die Kirchenglocken, die an den Kartagen schweigen. Danach sammeln sie an den Häusern Eier, Süßigkeiten und Geld ein. Doch wo kommt dieser alte Brauch her? Und wie kommen Kinder heute noch an eine Klepper oder Rangs? Werden die Instrumente heute noch hergestellt?