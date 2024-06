Hoher Schaden Nach Brand bei Rewe in Schmelz – müssen zwei Jungs (11/14) jetzt vor Gericht?

Der Schaden ist immens: Schätzungen der Polizei gehen nach dem Feuer in einem Rewe-Markt in Schmelz-Hüttersdorf (Landkreis Saarlouis) von mindesten einer Million Euro aus, wie ein Sprecher der Dienststelle in Lebach berichtet. Gleichzeitig scheint seinen Kollegen klar: Brandstifter sollen am Werk gewesen sein. Das bestätigten auch Spezialisten, die am Montagvormittag, 17. Juni, die Spuren sichteten. Die Beamten sind davon überzeugt, dass ein elfjähriger Junge und sein 14 Jahre alter Begleiter für die Tat am Sonntag verantwortlich sind.