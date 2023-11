„Da übersieht man leicht ein Juwel“ Deutsche Boulevardzeitung schreibt „Liebes-Bericht“ über das Saarland

Auch kulinarisch wird das Saarland gelobt. „Das Saarland isst deftig, aber delikat, mit französischen Anleihen“, so die Boulevardzeitung. Pflichtprogramm seien Hoorische (längliche Klöße in heller Soße) und Dippelappes (Topfkuchen aus Kartoffeln und Speck). Dazu solle man saarländischen Wein von der Mosel genießen. Gibt es auch irgendwas, was nicht positiv am Saarland ist? „Die Attraktionen lassen sich nur umständlich mit dem ÖPNV anfahren. Das nervt“, erklärt Marie Schäfers. Sein Auto brauche man schon. Und das Fazit? „Die Erkenntnis, dass man manchmal nur ein kleines Stückchen weiterfahren muss, um völlig Neues und Schönes zu erleben. Das bleibt.“