Im Saarland : Ab heute Booster-Impfungen für Jugendliche: So kommen Sie an einen Termin

Foto: dpa/Sina Schuldt

Saarbrücken Auch wenn es von der Stiko noch keine Empfehlungen in der Altersgruppe von 12- bis 17-Jährigen gibt, können diese ab heute im Saarland eine Booster-Impfung erhalten. So kommen Sie an einen Termin:

Ab heute können sich Jugendliche, deren zweite Impfung mindestens drei Monate zurückliegt, im Saarland boostern lassen. Für niedergelassene Ärzte im Saarland sorgte dies bereits im Vorfeld für Stress. Sie haben in den vergangenen Wochen deutlich weniger Impfstoff zur Verfügung gestellt bekommen als ursprünglich geplant war, so Dr. Benedikt Brixius, Sprecher des Bundesverbands der saarländischen Kinder- und Jugendärzte vor wenigen Tagen gegenüber der SZ. Viele der Ärzte hätten bereits Impftermine absagen müssen. Dabei habe es sich um Erst- und Zweitimpfungen bei Jugendlichen ab 12 Jahren gehandelt, nicht um Auffrischungsimpfungen.

Dr. Gunter Hauptmann, Chef der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) im Saarland, bestätigt der SZ auf Nachfrage, dass die Praxen „fast keinen Impfstoff bekommen haben“. Auch für die kommende Woche sei nicht mit einer Besserung der Situation zu rechnen. Die Kinderärzte stünden zudem vor dem Problem, nicht auf andere Impfstoffe ausweichen zu können, da Menschen unter 30 prinzipiell nur mit dem Impfstoff von Biontech geimpft werden.

Derzeit empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) die dritte Impfung erst für Personen ab 18 Jahren. Im Falle von Impfschäden bei Kindern und Jugendlichen garantiere der Bund einen Versorgungsanspruch, sofern ein für diese Personengruppe zugelassener mRNA-Impfstoff wie etwa Biontech verwendet werde.

Booster-Impfungen für Jugendliche: Viele freie Termine in den Impfzentren