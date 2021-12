Corona-Verordnung im Überblick : Böllern und Feuerwerk im Saarland an Silvester: Was ist verboten, was erlaubt?

Foto: Ruppenthal

Saarbrücken Silvester: Der Feiertag, an dem es normalerweise gerne lauter zugeht, wird in diesem Jahr abermals wesentlich leiser ausfallen. Böllern, Feuerwerk, Alkohol – alle Regeln für das Saarland im Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaudia Kendi-Prill

Wegen der Corona-Pandemie fällt Silvester auch in diesem Jahr leiser aus, als sonst. Bund und Länder haben am 2. Dezember ein Verkaufsverbot von Böllern und Raketen zum Jahreswechsel beschlossen. Doch bedeutet dies auch ein generelles Böllerverbot für das Saarland? Die Saarbrücker Zeitung erklärt die geltenden Regeln.

Wie auch im vergangenen Jahr dürfen zu Silvester in Deutschland keine Feuerwerkskörper wie Raketen oder Böller verkauft werden. Dieses Verbot trifft nicht nur Feuerwerksenthusiasten, sondern auch Hersteller. Für Oliver Wetzstein von der saarländischen Firma Drumm Fireworks & Laser, die Feuerwerks-Produkte verschiedener Hersteller vertreibt, ist das eine „Vollkatastrophe“. Kurz vor Silvester mache man zwischen 80 und 90 Prozent des Jahresumsatzes. In seinem vollen Lager, in dem auch noch die Waren aus dem vergangenen Jahr liegen, stünden nun Artikel im Wert von rund 280 000 Euro.

„Damit, dass es dieses Jahr wieder ein Verbot gibt, hat keiner aus der Branche gerechnet“, sagt Wetzstein. Der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) glaubt sogar, dass das Verbot „mit aller Wahrscheinlichkeit den Todesstoß für die gesamte Feuerwerksbranche in Deutschland und damit auch die Arbeitslosigkeit von 3000 Beschäftigten“ bedeute. Der Umsatzverlust der zwei Jahre liege bei 200 Millionen Euro.

Kleinstfeuerwerk im Saarland erlaubt

Wer nicht völlig auf den Silvesterbrauch verzichten will, kann auf Kleinstfeuerwerk, umgangssprachlich auch Jugendfeuerwerk genannt, zurückgreifen. Es darf das ganze Jahr über an Personen ab zwölf Jahren verkauft werden. Nicht nur Knallteufel und Wunderkerzen sind Kleinstfeuerwerk – auch kleine Bodenwirbel, Feuerkreisel, Knatterblitze, Knisterfontänen und kleine Vulkane fallen darunter. „Gerade die kleinen Fontänen sind von der Qualität her top“, ergänzt er. Doch die Effekte seien durch die maximal zulässige Pulvermenge begrenzt.

Öffentliches Feuerwerk im Saarland verboten

Normalerweise ist der Pyrotechniker zum Jahreswechsel im Dauereinsatz, um für Hotels und Restaurants sowie bei Veranstaltungen Feuerwerke abzubrennen. In der aktuellen Corona-Verordnung des Saarlandes ist jedoch festgelegt, dass öffentliche Feuerwerke in der Zeit vom 31. Dezember 2021 bis einschließlich 1. Januar 2022 verboten sind.

Lesen Sie auch Corona-Maßnahmen in Ensdorf : Halde Duhamel und Saarpolygon über Silvester gesperrt

Auch an gut besuchten, öffentlichen Plätzen im Saarland gilt ein Feuerwerksverbot. So hat etwa die Stadt Saarbrücken von Freitag, 31. Dezember, 18 Uhr, bis Samstag, 1. Januar, 6 Uhr, ein Alkohol- und Feuerwerksverbot auf bestimmten Straßen und Plätzen in der Innenstadt verhängt. Dadurch sollen größere Menschenansammlungen vermieden und damit das Infektionsrisiko gesenkt werden. Zusätzlich soll die Regelung auch Unfälle durch Pyrotechnik und eine damit verbundene Belastung der Krankenhäuser vermeiden.

Trotz Verkaufsverbots: Im Saarland dürfen Böller und Feuerwerk gezündet werden

Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Abbrennen von Feuerwerk in diesem Jahr generell verboten ist. Wer noch Böller und Feuerwerkskörper aus den Vorjahren hat, darf dieses auch im Saarland zünden. Besonders auf privaten Grundstücken stellt dies kein Problem dar.