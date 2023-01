Reserven werden knapp : Rotes Kreuz ruft dringend zu Blutspenden auf

Um die Blutkonserven-Lager wieder aufzufüllen und die Versorgung sicherzustellen, benötigt der DRK-Blutspendedienst West täglich bis zu 3500 Blutspenden, wie er mitteilt. Foto: picture alliance / dpa/David Ebener

Saarland Bereits seit mehreren Wochen kommen weniger Blutspenden beim DRK an, als benötigt werden. Als möglicher Hauptgrund wird ein in der Gesamtbevölkerung extrem hoher Krankenstand angeführt.

Bundesweit ist die Versorgung mit Blutpräparaten angespannt – besonders hart trifft es dabei strukturell den DRK-Blutspendedienst West, der in seinem Versorgungsgebiet, zu dem auch das Saarland gehört, rund 25 Prozent aller Kliniken in Deutschland mit Blutpräparaten versorgt. Bereits seit mehreren Wochen wird weit weniger Blut gespendet, als benötigt, wie das DRK mitteilt. Die Gründe hierfür sind vielfältig, der Hauptgrund ist ein, in der Gesamtbevölkerung, extrem hoher Krankenstand.

„Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und die Grippewelle schlagen noch drastischer in der ohnehin kleinen Gruppe, der regelmäßig Blutspender zu“, sagt der Pressesprecher des DRK-Blutspendedienstes, Stephan David Küpper. Diese aktuellen Ausfälle an Stamm-Blutspender würden nicht durch Neuspender kompensiert.

Über den Jahreswechsel hat sich die Situation nochmals zugespitzt: Der Bestand an Blutkonserven hat eine äußerst kritische Marke von einem Tagesbedarf an Blutspenden erreicht – eine absolut rote Linie. „Eine gewisse Bevorratung mit Blutpräparaten ist auch im Zusammenhang der Krisenvorsorge unabdingbar, hiervon sind wir jedoch sehr weit entfernt“, sagt Küpper.

Der Blutspendedienst appelliert an die Bevölkerung, jetzt und in den kommenden Wochen Blutspendetermine aufzusuchen. Informationen zur Blutspende sowie eine Terminsuche wird unter www.blutspende.jetzt angeboten. Da es sich um eine besonders angespannte Situation im Blutspendewesen handelt, sind Spontanspender auch ohne Terminreservierung herzlich willkommen.

Um die Blutkonserven-Lager wieder aufzufüllen und die Versorgung sicherzustellen, benötigt der DRK-Blutspendedienst West täglich bis zu 3500 Blutspenden. Daher der dringende Appell, jetzt Menschlichkeit in Form einer Blutspende zu zeigen.

Der DRK-Blutspendedienst West bietet in NRW, Rheinland-Pfalz und im Saarland täglich bis zu 50 Blutspendetermine an. Informationen, ob man Blut spenden kann, Fragen zur Blutspende in Coronazeiten und die Möglichkeit, einen persönlichen Termin zur Blutspende zu vereinbaren, findet man über die Homepage www.blutspende.jetzt. Auch Unternehmen können das DRK unterstützen, indem sie die Mitarbeiter zur Blutspende aufrufen. Hier bittet das DRK, die vorhandenen Ressourcen und Terminangebote zu nutzen.

Nächste Blutspendetermine lassen sich per Postleitzahl-Suche auf der Internetseite finden. Natürlich ist beim Blutspenden niemand auf seine Stadt oder Gemeinde beschränkt, sondern kann auch an anderen Orten und Terminen und in weiteren Einrichtungen spenden. Auskunft hierüber erteilt auch das DRK.