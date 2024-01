Kolumne Grad-Wanderung Blitzeis-Katastrophe ausgeblieben – wieso wir trotzdem auf den Wetterbericht hören sollten

Andererseits: Wie wäre die Sache wohl ohne Katastrophenwarnung ausgegangen? Der größte Feind der Meteorologen, aber auch vieler anderer Wissenschaftler oder Politiker, ist das sogenannte „Präventionsparadox“. Ein gruselig langes Wort, aber anhand dieses aktuellen Beispiels leicht erklärt. Der Wetterdienst warnt: „Massive Unfallgefahr durch Blitzeis, lassen Sie das Auto lieber stehen!“ Viele Menschen hören darauf. Die Folge: weniger Verkehr – also auch weniger Unfälle. Durch präventives Handeln (Auto stehen lassen), trat die Vorhersage (viele Unfälle) also nicht ein. Toll, oder? Leider funktioniert unser Gehirn nicht so. Hängen bleibt stattdessen: Es kam ganz anders als angekündigt, also muss die Prognose von Anfang an falsch gewesen sein!