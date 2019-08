Zwölfjähriger läuft vor Auto und wird schwer verletzt

Ein Warndreieck mit der Aufschrift „Unfall“ steht auf der Straße. Foto: Patrick Seeger/Archivbild.

Frankenthal Ein zwölfjähriger Junge ist in Frankenthal von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das Kind war nach ersten Erkenntnissen am Montag vor einem haltenden Bus auf die Straße gelaufen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

