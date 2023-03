Notfall Zwölfjährige vermisst - Weiblicher Leichnam gefunden

Ein zwölfjähriges Mädchen wird seit Samstagabend im nordrhein-westfälischen Freudenberg vermisst. Bei einer großangelegten Suche finden Polizeibeamte am Sonntagmittag in einem Waldstück einen weiblichen Leichnam. Ob es sich dabei um die Zwölfjährige handelt, war am Nachmittag noch unklar. Der Ort, wo das Kind am Samstag gegen 17.30 Uhr zuletzt gesehen wurde, ist nicht weit weg vom Fundort des Leichnams. Die Suche nach der Zwölfjährigen wurde nach dem Fund zunächst unterbrochen.