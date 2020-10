Zwölf Flüchtlinge aus Griechenland nach Rheinland-Pfalz

Mainz 20 Familien mit behandlungsbedürftigen Kindern von den griechischen Inseln sind am Mittwoch in Deutschland gelandet. Von den insgesamt 91 Menschen werden drei Familien - insgesamt zwölf Geflüchtete - in Rheinland-Pfalz aufgenommen, wie das Integrationsministerium von Anne Spiegel (Grüne) in Mainz mitteilte.

Ursprünglich hätten mit demselben Flug auch 40 unbegleitete Minderjährige nach Deutschland gebracht werden sollen, davon zwei nach Rheinland-Pfalz.